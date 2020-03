Grote zorgen bij voedselbank in 't Gooi: "We gaan door tot het echt niet langer kan"

HILVERSUM - Het zijn spannende tijden bij uitgiftepunt 1 in Hilversum: de gevolgen van de coronamaatregelen zijn ook hier voelbaar. "Deze week hebben we veel verse producten door restaurants die sluiten, maar hoe het daarna gaat, weten we niet. Ik hou m'n hart vast."

De vrijwilligers dragen handschoentjes, klanten halen hun spullen buiten op en iedereen moet afstand houden. Alles gaat een beetje anders vandaag bij de voedselbank in Hilversum. "Ja, ik ben erg streng vanwege het coronavirus. Maar daardoor kunnen we wel openblijven," zegt Henske Jakobs, coördinator bij het uitgiftepunt aan de Korte Noorderweg, onderdeel van de Voedselbank Gooi en Omstreken. Toch knijpen ze hem wel bij het Hilversumse uitgiftepunt. "Voor vandaag gaat het goed, maar hoe het volgende week gaat? We blijven gewoon lachen, maar af en toe staat de tranen me in de ogen," zegt Henske. "Er is nu al geen brood meer. Door het massale hamsteren in de winkels is alles op voor onze klanten." Bekijk hier het interview met Henske Jakobs:

Er is nog een voorraadje, maar de nieuwe toevoer is op dit moment in gevaar. Behalve deze week. "Wij halen overal extra spullen op. Bij restaurants, groothandels, kinderdagverblijven," vertelt Ed Moerkerk, chauffeur bij de voedselbank. Samen met collega John de Graaf draait hij overuren. "Ja het zijn drukke tijden," vertelt John. "Dat is natuurlijk fijn voor de voedselbank, maar wij zien ook de ellende aan de andere kant. Ondernemers die staan te huilen als ze hun keuken leeghalen." Henske vertelt hier welke versproducten de klanten deze week meekrijgen:

De klanten hebben begrip voor de coronamaatregelen. "We moeten aan de overkant wachten en er staan lijnen op de grond getekend waar we niet overheen mogen. Super dat ze dat doen, want dan kunnen wij nog blijven komen," zegt een klant. Donaties aan de Voedselbank Gooi en Omstreken zijn van harte welkom. "We hebben op dit moment geen inzamelacties meer bij de supermarkten, dus we hebben hard spullen en financiële ondersteuning nodig. En mensen mogen lang houdbare producten altijd langsbrengen," zegt Henske. Buddy Ze hoopt vooral dat mensen elkáar een beetje meer zullen helpen in deze tijd. "Een soort buddy-systeem zou mooi zijn. Dat iemand denkt: 'dat gezin loopt bij de voedselbank, weet je wat: ik ga ze helpen'. Dat zou fantastisch zijn!"

In Hilversum maken zo'n 200 huishoudens gebruik van de voedselbank, in 't Gooi en omstreken zijn dat er in totaal 500.

Klanten mogen niet over de lijn komen

Veel extra versproducten bij de voedselbank in Hilversum deze week

De chauffeurs draaien overuren

Alles krijgt een extra sopje

Klanten komen niet meer binnen bij de voedselbank in Hilversum