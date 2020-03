West-Friesland Vrijdag, vlagdag: Obdam hangt vlaggen uit als steun tijdens de coronacrisis

OBDAM - Op veel plekken in Obdam werd vandaag de vlag uitgehangen. Een initiatief van Stefan Nuberg, die op deze manier steun wil betuigen aan alle mensen die zich positief inzetten tijdens de coronacrisis. "Ik denk dat we een mooi land zijn dat in één keer in beweging komt. Dus dacht ik vrijdag, vlagdag."

Als het aan de Obdammer blijft hij dit iedere vrijdag doen, zolang de crisis duurt. "Zodat de mensen zien dat we aan ze denken, hoe hard ze werken", vertelt Stefan. "En ook de vrijwilligers die in één keer op staan en in de zorg gaan werken."



In Obdam doen al veel mensen mee, en Stefan hoopt dat het ook in de rest van Nederland wordt opgepakt. "Ik heb al heel veel reacties gehad, mensen vinden het heel positief. Dit is mooi om te zien."

Quote Een groet naar elkaar in tijd van sociale afstand inwoner obdam

Een buurtbewoner die de vlag net uithangt is onder de indruk van het initiatief. "Het doet me veel wat de mensen in de regering, en alle mensen doen. Hoe saamhorig ze zijn." Een andere man is ook enthousiast. "Het is een prachtig initiatief. Het laat zien dat we sterk zijn. Het is een groet naar elkaar in de tijd van sociale afstand. Een teken dat we op elkaar letten en dat we de moed erin houden."