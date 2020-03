Ook in hoger beroep levenslang voor schutters Staatsliedenbuurt

AMSTERDAM - Adil A. en Anouar B. zijn opnieuw tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld in de Staatsliedenbuurtzaak. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vrijdagmiddag bepaald.

Tegen Adil A. (31) en Anouar B. (40), was door het Openbaar Ministerie eerder al levenslang geëist voor de hoofdrollen die ze speelden bij de wildwestschietpartij op 29 december 2012 in de Staatsliedenbuurt.

Het gerechtshof ging vrijdag mee in die eis en omschreef de verdachten onder meer als 'kil en gewetenloos'.

Het gebruikte geweld is volgens het gerechtshof 'ongekend' en ook het feit dat het vuur is geopend in een dichtbevolkte woonwijk wordt de twee zwaar aangerekend. 'Het is een wonder dat er niet meer volstrekt willekeurige slachtoffers zijn gevallen', stelt het hof

Doelwit

Benaouf A., het doelwit, kon bij die schietpartij ternauwernood ontsnappen, maar zijn vrienden Saïd el Yazidi (21) en Youssef Lkhorf (28) kwamen om het leven. De schutters namen op hun vlucht ook ook nog eens twee motoragenten van dichtbij met een kalasjnikov onder vuur.

Ontsnappingspoging

Zelf zit Benauouf A. momenteel een gevangenisstraf van 12 jaar uit wegens betrokkenheid bij de liquidatie van Najeb Bouhbouh in Antwerpen. Bij die straf werd onlangs ruim 4 jaar opgeteld vanwege een verijdelde poging per helikopter te ontsnappen uit de gevangenis in Roermond.