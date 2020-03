Marineschip Johan de Witt terug na afgebroken NAVO-oefening

DEN HELDER - Zr. Ms. Johan de Witt lag vanmorgen geankerd tussen Den Helder en Texel en is inmiddels de Marinehaven binnengelopen. Het schip was de afgelopen weken betrokken bij de NAVO-winteroefening Cold Response. Die oefening bij en in Noorwegen, werd vanwege het coronavirus vroegtijdig afgerond.

De Noorse strijdkrachten maakten vorige week woensdag bekend dat oefening Cold Response langzaam zou worden afgebouwd. Daarna werden al snel de laatste scenario's gedraaid waarbij Nederlandse militairen betrokken waren.

De Johan de Witt is ondertussen ook onderdeel van een inventarisatie van het Ministerie van Defensie. Net als zusterschip Zr. Ms. Rotterdam en de Zr. Ms. Karel Doorman wordt bekeken of ze in gezet kunnen worden bij ondersteuning van de coronacrisis.

Dinsdag liet minister Anke Bijleveld weten dat er naar de marine gekeken wordt: “De amfibische transportschepen Zr. Ms. Johan de Witt en Zr. Ms. Rotterdam beschikken over geavanceerde en ruime ziekenboegen waar patiënten met besmettelijke ziektes zijn te behandelen.”

Het schip Zr. Ms., Karel Doorman, in 2014 ingezet bij de bestrijding van ebola in West-Afrika, wordt ook meegenomen bij de inventarisatie. Dat schip heeft eigen laboratoria en een quarantaineruimte met afzuiging. Alle 3 de schepen hebben operatietafels en gezamenlijk zo’n 30 intensive-carebedden.

Tot nu toe is er geen concreet beroep gedaan op de faciliteiten van de marine. Dinsdag zei de minister daar over: “Inzet was tot nu toe nog niet nodig, maar zoals altijd staan we klaar voor als dat wel het geval is. Het kan niet zo zijn dat we ons dan nog eens moeten gaan voorbereiden.”