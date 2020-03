NAARDEN - De bewoners van het Naarder zorgcentrum Naarderheem krijgen vanmiddag een flink steuntje in de rug in deze tijden van coronacrisis. Om het binnen zitten wat aangenamer te maken, bracht zanger Jesse van Rooijen, de zingende dokter, ze vanmiddag een serenade.

De zingende Jesse is voor veel bewoners en medewerkers van het verzorgingstehuis geen onbekende. Toen Jesse studeerde om dokter te worden, liep hij een tijd stage in Naarderheem.

Corona in 't Gooi'

📰 Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

📺 Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

✉️ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier

💬 Meld je aan voor de NH Gooi-nieuwsdienst via Whatsapp. App 'NH GOOI AAN' naar 0888505651