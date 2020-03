Haarlemmer Huub Schous schrijft boek over eigenzinnige Tesselaars: "Eilanders houden niet van te veel bemoeienis van de overkant"

TEXEL - Op Texel doen ze dingen het liefst op hun eigen manier, zonder te veel bemoeienis van de overkant. Haarlemmer Huub Schous schreef een boek over de geschiedenis en cultuur van Texel en zijn bewoners. "Hier op het eiland houden ze zaken liefst in eigen handen. Je ziet dat aan de veerbootmaatschappij TESO, bungalowpark de Krim en je hebt natuurlijk Tessels eigen telefoonboek en de Texelse courant."

Als 17-jarige jongen kwam Huub Schous voor het eerst naar Texel. Hij had een seizoensbaantje bij jeugdherberg de Eijerkoogh in Den Burg. In die zomer verloor hij zijn hart aan het eiland. "Als puber ging ik natuurlijk stappen in het uitgaansleven, maar ik fietste ook het eiland over en genoot van de natuur en het strand. Ik kwam steeds vaker terug en leerde de Tesselaars kennen als open en eerlijke mensen, recht voor zijn raap. Ze maken graag een praatje. En ze zijn eigengereid en dat past ook wel bij mijn karakter."

Eigen boek

Jarenlang werkte Huub aan zijn boek over Texel. Het is geen dik boek maar je kunt er wel alles in vinden over de ontstaansgeschiedenis van het eiland, Texel in de Gouden eeuw, de Opstand van de Georgiers, de gebruiken op Texel zoals Ouwe Sunderklaas en Meierblis, over de landbouw, de visserij en het toerisme. "De afgelopen jaren ben ik flink de archieven en boeken ingedoken. Ik heb ook gewoon een baan dus dit deed ik in mijn vrije tijd."

Om het boek ook meer eigenheid te geven heeft Huub ook een flink aantal Tesselaars geïnterviewd. "Dan dring je toch meer door in de ziel van de eilandbewoners en zo kon ik een veel persoonlijker draai aan het boek geven. "