Vissers komen na week vissen terug in andere wereld: "Het zit altijd in je achterhoofd"

DEN HELDER - De TX3 'Jan Biem' kwam vanmorgen na een week op zee, de haven van Den Helder binnen lopen. Net als veel andere vissers losten ze vanmorgen hun vis bij de afslag. Via internet en tv zijn ze helemaal op de hoogte van wat er hier, sinds hun vertrek, gebeurd is. Toch voelt thuis komen anders dan anders.

"Het is heel dubbel. We zijn daar aan het werk en dat gaat gewoon zijn gangetje", vertelt schipper Arco van der Vis. Samen met zijn bemanning heeft hij zo'n 60 kilometer uit de kust gevist. Aan boord hielden ze ondertussen al het nieuws van de vaste wal in de gaten: "Het zit altijd in je achterhoofd die corona, het is gewoon erg."

Van der Vis heeft het bedrijf samen met zijn twee broers. De zorg bij de vissers op zee zit aan meerdere kanten: "Je denkt altijd aan je vrouw, kinderen en kleinkinderen. Je hoopt maar dat ze niks krijgen." Ook economisch beginnen ze de problemen te voelen.

Prijzen

"Vorige week zakten de prijzen al in elkaar. Anders voerden we altijd verse tong aan voor Italië. Dan krijg je weer een afbericht, want ze durven het niet te kopen. We zijn met drie broers en je hebt de bemanning nog. Het valt niet mee om nu een boterham te verdienen."

Na het lossen in Den Helder gooiden de vissers de trossen weer los om richting thuishaven Oudeschild te varen. Komende zondag zijn ze van plan om gewoon weer uit te varen: "Als het dan nog mag. Maar normaal gesproken gaan we zondag weer naar buiten."