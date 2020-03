David (15) uit Den Helder overleden: school begint kaartenactie voor familie

In februari 2019 kreeg David van zijn artsen te horen dat de kanker die hij eerder had verslagen weer terug was en dat hij waarschijnlijk niet lang meer te leven had. Hij kon nog wat behandelingen, waaronder chemotherapie en bestraling, ondergaan - maar dit zou hem hooguit een kleine kans op overleven bieden.

Om een experimentele behandeling in Duitsland te kunnen ondergaan werd door Davids' schoolgenoten ruim 18.000 euro opgehaald.

Landelijk nieuws

In 2017 haalde David het landelijke nieuws al. Hij was 12 toen hij voor het eerst vocht tegen een hersentumor, en zou toen geweigerd hebben om een chemokuur te ondergaan. Die zaak verscheen uiteindelijk voor de rechter, waar hij won.

David overwon de kanker die keer, maar een paar jaar later kwam het in alle hevigheid weer terug.

Kaartjesactie

De school van David, Mavo aan Zee in Den Helder, meldt zijn overlijden op hun Facebookpagina. "We kunnen in deze tijd niet samenkomen om het verdriet te delen", voegen zij daaraan toe. Daarom vragen ze om zo veel mogelijk kaartjes te sturen naar de familie van David.