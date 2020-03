'Spuugsschotten' moeten caissières Wormerveer tegen het coronavirus beschermen

WORMERVEER - Bij de Dekamarkt in Wormerveer moeten 'spuugsschotten' er voortaan voor zorgen dat de mensen achter de kassa beschermd worden tegen de klanten. Volgens de manager van de supermarkt zijn de kassamedewerkers het meest kwetsbaar en lopen op deze manier minder kans besmet te raken met het coronavirus.

"Het is niet helemaal afgesloten dus er enigszins nog een ruimtelijk gevoel", vertelt een kasssamedewerker tijdens het scannen. "Het voelt zeker prettig om zo te kunnen werken."

Volgens manager Zwirs is het noodzakelijk dat de plexiglazen schermen geplaatst worden: "Een kassamedewerker komt in contact met al onze klanten." Naast de zogeheten 'spuugsschotten' worden klanten iedere kwartier op de algemene voorzorgsmaatregelen gewezen: "Houd voldoende afstand en betaal aan de kassa met uw pinpas", galmt er door de luidspreker in de supermarkt.