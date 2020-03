Ook mooi nieuws: zeehond door dierverzorger bevrijd van beknellend net

TEXEL - Te midden van de coronamisère is er soms ook mooi nieuws te melden. Zo heeft een dierverzorger van Ecomare deze week een zeehond bevrijd van een beknellend net. Het dier werd op het strand gevonden en had het door het net benauwd.

De jonge zeehond lag onder het strandpaviljoen van Paal 15 dat hoog op palen staat. Hoofd Dierverzorging van Ecomare Mariëtte Smit ging er vanwege de coronamaatregelen alleen heen om het dier op te halen. Een toevallige voorbijganger wilde Smit helpen de zeehond onder het paviljoen vandaan te krijgen, in haar eentje was een flinke klus geweest.

Het dier werd in een kist gedaan en met de man werd de kist naar de auto getild. De zeehond bleek 30 kilo te wegen en had het net vermoedelijk een tijdje geleden om zijn nek gekregen. Hij zat namelijk erg strak. Vermoedelijk was het dier een stuk kleiner toen hij erin verstrikt raakte. Hij werd nog wel op tijd gevonden, als het langer had geduurd was hij meer gegroeid. Dit kon zo'n dier uiteindelijk fataal worden. Dat was hier dus niet het geval.

De verkoelende waterstraal vond de zeehond duidelijk heel lekker, is in de video hieronder te zien. Aangezien hij goed op gewicht was en pittig reageerde, kon hij meteen terug naar zee.