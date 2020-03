De Halve Maen vertrekt: zwaai het schip uit vanuit je luie stoel

HOORN - Het museumschip de Halve Maen vertrekt aanstaande zaterdag uit de haven van Hoorn. Vanwege het coronavirus wordt iedereen verzocht om vooral niet naar de kade te komen. In plaats daarvan is er een livestream die iedere seconde van de afvaart in beeld brengt.

Er is een officiële overdracht met Ad Geerdink, directeur van het museum. Vanaf de wal vertelt hij verhalen over het schip. Het Westfries Museum zorgt ervoor dat camera's 'te land, ter zee en in de lucht' het vertrek vastleggen.

De Halve Maen: replica van een echt VOC-schip.

Het schip De Halve Maen is de afgelopen vijf jaar beheerd en geëxploiteerd door het Westfries Museum, maar is eigenlijk in eigendom van het New Netherland Museum in New York. De voorlopige nieuwe thuishaven van het schip wordt Rotterdam. De Halve Maen ligt daar de zomermaanden voor anker. In augustus vertrekt het naar Amsterdam, om deel te nemen aan Sail Amsterdam.