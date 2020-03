Texelse Bierbrouwerij legt tijdelijk productie stil vanwege coronacrisis

Dit meldt onze mediapartner Texelse Courant.

"Onze huidige voorraad is toereikend voor de leveringen aan het retailkanaal, waarvan de bestellingen ons overigens tot tevredenheid stemmen", aldus de Texelse Bierbrouwerij. "Momenteel is onduidelijk wanneer de leveringen aan de horeca weer starten. Hierdoor moeten wij onze productieplanning aanpassen. We bereiden ons voor op het weer snel opschalen van de productie zodra er meer zicht is op het verloop van de epidemie en het heropenen van de horeca."

Toch houdt de bierbrouwerij hoop: "Gesteund door de dinsdag aangekondigde maatregelen van de overheid, het vertrouwen van onze klanten en onze geweldige medewerkers die onverschrokken de benodigde werkzaamheden uitvoeren, hebben wij er alle vertrouwen in goed door deze voor iedereen moeilijke periode heen te komen."