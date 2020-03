Amsterdammer opgepakt voor invoer 180 kilo ketamine

Begin februari werd de verdachte op Schiphol door de douane gecontroleerd. Hij bleek ruim 40.000 euro aan contact geld bij zich te hebben, maar dat was gezien zijn bij de overheid bekende inkomen niet logisch.

De FIOD (fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) startte daarom een strafrechtelijk onderzoek. Uit papieren die de man op Schiphol bij zich had, bleek dat er containers onderweg waren vanuit Pakistan naar Nederland. Bij controle van de containers werd onder een deklading Himalayazout 180 kilo ketamine aangetroffen.

Voorlopige hechtenis

Op 2 maart heeft de FIOD de man hiervoor aangehouden. Ook zijn drie panden in Amsterdam doorzocht. Hierbij is beslag gelegd op nog eens acht kilo ketamine, 6.000 euro contant geld in biljetten van 200 en 500 euro en meerdere mobiele telefoons.

De raadkamer van de rechtbank heeft de voorlopige hechtenis van de man inmiddels met 90 dagen verlengd.