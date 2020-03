3JS schreven coronalied: "Het zal nooit meer zo onzeker zijn"

VOLENDAM -"We zijn bezig met een nieuw album, onze meest positieve plaat ooit. Maar deze tijd leent zich beter om bluesnummers te schrijven", verzucht Jaap Kwakman, één van de 3JS, als NH Nieuws ze in hun studio in Volendam spreekt over hun coronalied.

ANP

Het lied gaat over wachten: patiënten die wachten op uitslag, ouderen die wachten op bezoek en mensen in quarantaine. Eigenlijk wachten we allemaal tot de coronacrisis voorbij is. Het lied is ontstaan tijdens de Aan De Slag Artiesten Challenge, georganiseerd door het gelijknamige NPO Radio 2 programma van Bart Arens. Artiesten krijgen dan de opdracht binnen tweeënhalf uur een nummer te schrijven over een actueel onderwerp.

NH Nieuws

"Het zal nooit meer zo onzeker zijn" "We wachten eigenlijk allemaal" zegt Jan Dulles. "Tot de crisis overwaait of tot er een medicijn gevonden is." En hij vertelt over de manier waarop onder grote druk het lied ontstond. De 3JS gingen bij elkaar zitten met twee akoestische gitaren en borduurden voort op de eerste zin die Dulles al in zijn hoofd had: "Het zal nooit meer zo onzeker zijn." Precies tweeënhalf uur later, op de minuut af, was het liedje klaar. Een stressklus, vertelt Dulles: "Ik heb de hele middag met hartkloppingen op de bank gelegen."