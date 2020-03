De Peiling: Klussen tijdens de coronacrisis?

Verhuizen

Bij de Praxis in Amstelveen doen ze vandaag goede zaken. "Ik ga dit weekend verhuizen, coronacrisis of niet", zegt een klant met een kar vol spullen. Ook een interieurstyliste doet inkopen omdat ze 'met een rotvaart' een project aan het afronden is.



Plexiglas

Sommige klusprojecten hebben direct met de coronacrisis te maken. Zo koopt een man een grote plaat plexiglas. "Mijn vrouw staat achter de balie in een apotheek. Ik ga dit plexiglas voor haar boven de balie hangen om de kans op besmetting te verkleinen."



Kom alleen

Die kans op besmetting is ook iets wat de bouwmarkten bezig houdt. Gisteren was het in sommige vestigingen net zo druk als anders op een zaterdagmiddag. Hornbach vraagt klanten alleen naar de winkels te komen en van een bezoekje aan de bouwmarkt geen gezinsuitje te maken. Bij de kassa's zijn strepen op de grond aangebracht om klanten anderhalve meter afstand van elkaar te laten houden.