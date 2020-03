Corona heeft positief effect op boekhandels: "De handel loopt goed door''

Castricum - Het coronavirus grijpt om zich heen en leidt tot grote verliezen bij diverse winkels. Maar er is één winkelbranche die redelijk goed door de crisis heen lijkt te komen. De (kantoor)boekhandel.

"Het aantal aankopen per klant is door het coronavirus vele malen hoger dan normaal. De handel loopt goed door", zegt eigenaar Hans Laan van boekhandel Laan uit Castricum. "Ondanks dat we met minder mensen werken." Verkoop De boekhandelaar ziet vooral een toename in het aantal aankopen van leesboeken en dan vooral kinderboeken. "Kinderen zijn natuurlijk nu allemaal thuis. Naast huiswerk hebben ze nog een vrijetijdsbesteding nodig, namelijk lezen."

Quote "Mensen hebben blijkbaar de behoefte iets aan elkaar te laten horen." Hans Laan, boekhandel Laan, Castricum

Maar ook de puzzelboekjes en de ansichtkaarten doen het goed. "Mensen hebben blijkbaar de behoefte iets aan elkaar te laten horen. Ze willen vertellen in welke situatie ze zitten, of het nu juist wel of niet goed gaat. En aangezien ze niet bij elkaar op bezoek kunnen gaan, sturen ze een kaart."