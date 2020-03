Vuurwerkverkoopster doneert veiligheidsbrillen: "Ze stonden maar te versloffen"

AMSTELVEEN - Het ziekenhuis Amstelland heeft 250 vuurwerkbrillen ontvangen van fietsenwinkel/vuurwerkhandel Van Rietschoten. "We kopen volgend jaar wel weer nieuwe", zegt Gonnie van Rietschoten tegen RTV Amstelveen .

Van Rietschoten hoopt dat meer vuurwerkverkopers hun brillen ter beschikking gaan stellen. "Alle beetjes helpen. In deze tijd moeten we het met elkaar doen!"

Ze geeft daarmee gehoor aan de oproep van de vuurwerkbranche om massaal brillen in te zamelen die zijn overgebleven na de jaarlijkse vuurwerkverkoop.

Corona in Noord-Holland

