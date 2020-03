Markten in noorden van provincie gaan ook door

NOORD-HOLLAND - Markten in Noord-Holland Noord gaan gewoon door. Dat heeft de Veiligheidsregio, in overleg met de zeventien burgemeesters, zojuist besloten.

Tot nu toe besloten markten zelf of ze al dan niet hun waar verkochten. Zo werd de vrijdagmarkt van Amstelveen afgeblazen, maar in Beverwijk bouwden de marktkooplieden gisterochtend 'gewoon' hun stenten op.

De markten voorzien in de eerste levensbehoefte net als de supermarkten. Daarom mogen ze doorgaan. Wel staan de kramen wat verder dan normaal uit elkaar zodat bezoekers de ruimte hebben om afstand van elkaar te houden. "Boodschappen doen is nu helaas geen gezinsuitje, dus kom liefst alleen naar de markt", laten de burgemeesters weten. "En kom niet naar de markt met verkoudheidsklachten."

Marktkooplui doen in Bussum (nog) goede zaken: “Ze leven met ons mee”

