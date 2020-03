Stefan wil dat we massaal de vlag uithangen: "We laten onze saamhorigheid zien"

OBDAM - Als het aan Stefan Nuberg uit Obdam ligt, hangen we vanaf morgen elke vrijdag massaal de vlag uit. "Ik wil dat als mensen naar hun werk rijden, ze zien dat we achter ze staan." Hij doelt daarmee op de mensen die bezig zijn het coronavirus te bestrijden, maar ook op de vrijwilligers die overal hulp bieden en de ondernemers die nu in zwaar weer zitten.

"Ik kwam op het idee door het klappen van afgelopen woensdag. Er zijn zoveel mensen opgestaan om te helpen. En zorgpersoneel dat keihard aan het werk is, daar moeten we iets voor doen", vertelt Stefan aan NH Nieuws. "Als we met z'n allen de vlag uithangen, laten we onze saamhorigheid zien, ook naar andere landen toe."

Ook niet makkelijk

Stefan heeft zelf een eigen bedrijf in koelinstallaties en serverruimtes, hij ziet ook dat het werk in zijn bedrijf begint terug te lopen. "Ik merk dat de planning opdroogt en dat ook de servicemonteurs minder werk hebben. Het zijn lastige tijden", vertelt Stefan verder. "Je bent er toch 24 uur mee bezig. Je gaat er mee naar bed en je staat er weer mee op." Daarom vindt hij het zo belangrijk om te laten zien dat we er voor elkaar zijn en elkaar steunen.