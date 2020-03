Haarlemse nagelstudio doneert 2500 mondkapjes aan ziekenhuis in Alkmaar

De broers hebben vanmorgen voor negen uur al alle kapjes afgeleverd bij het distributiecentrum van het ziekenhuis. Nghia Phan runt samen met zijn vrouw Thanh de nagelstudio aan de Rivieradreef in Haarlem.

Oproep aan Vietnamese gemeenschap

De broers hebben een Vietnamese achtergrond en hebben op Facebook een oproep gedaan onder de Vietnamese gemeenschap in Nederland om ook mondkapjes naar de ziekenhuizen te brengen. "We weten dat er in die groepen veel eigenaren van nagelstudio's zitten en hopen dat ze meedoen. We zijn hier opgegroeid en hebben het gevoel dat we wat terug moeten doen voor de Nederlandse maatschappij. We zijn dankbaar en dit is wel het minste wat we kunnen doen ."

Moeilijke tijden

Hun nagelstudio heeft het, net als alle andere winkels, momenteel moeilijk. "Het wankelt, er komen weinig mensen langs", aldus Trung. De klanten die nog wel langskomen, moeten mondkapjes en handschoenen dragen, net als de werknemers. Handen worden voor- en achteraf goed gewassen en ondertussen worden de deurklinken en andere zaken in de winkel zo goed mogelijk gedesinfecteerd.