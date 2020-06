Stichting koppelt 'eenzame' ouderen aan 'eenzame' hondjes

AMSTELVEEN - 55-plussers die werkende hondenbaasjes uit de brand kunnen helpen; eigenlijk ligt het best voor de hand. In Amstelveen is OOPOEH van start gegaan, een stichting die ouderen koppelt aan hondeneigenaren zodat de viervoeters niet de hele dag op de mat zitten te wachten. Iedereen blij!

Een van de gemaakte matches bestaat uit Marianne van de Plas en hond Meeke. "Ik heb Meeke gekregen via m'n dochter. Zij zag het op internet. Ik miste het toch dat ik geen hond meer had, dat ik niet meer met de hond kon lopen", aldus Marianne. Haar wens is in vervulling gegaan dankzij de tussenkomst van OOPOEH. Ze heeft het plezier van een hond in huis maar hoeft niet meer de volledige verantwoordelijkheid over een viervoeter op zich te nemen.

Brecht van de Meulen van deze koppelservice hoopt meer van dit soort successen in Amstelveen te boeken. Sinds 1 juni kunnen nieuwe oppas-ouderen zich weer aanmelden. "We zien dat er heel veel alleenstaande 55-plussers zijn in Amstelveen die heel veel plezier zouden kunnen hebben van een hondje, en er zijn heel veel werkenden die oppas zoeken voor hun hondje."