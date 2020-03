Mooi gebaar: AZ-supporters steken zorgpersoneel hart onder de riem met spandoek

ALKMAAR - Leden van de Ben-Side, de fanatieke kern van AZ-supporters, hebben een mooie actie bedacht. Met een groot spandoek steken ze het zorgpersoneel van het Noordwest Ziekenhuisgroep een hart onder de riem.

"Hier strijden de helden van Alkmaar voor victorie", staat op het spandoek geschreven. Het spandoek is door twee leden van de groep gemaakt. De foto's die gedeeld zijn door de groep worden inmiddels massaal gedeeld op Facebook. "Het bericht van onze Facebook pagina is in een uur tijd meer dan 100 keer gedeeld. Mensen zijn er wel positief over", vertelt Jesper, een lid van de Ben-Side groep.

Volgens Jesper is het spandoek een goede manier om voetbalsupporters eens van hun goede kant te laten zien. "Zo kunnen de voetbal supporters ook een keer positief in het nieuws komen. Maar allereerst draait het natuurlijk om de mensen in de zorg en eigenlijk alle mensen die op dit moment het land draaiende houden met hun cruciale beroepen."