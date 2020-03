Huisartsen in Zaanstreek-Waterland breiden reguliere zorg uit: "We moeten vooruitdenken"

Topsportcentrum De Koog in Koog aan de Zaan en Sportcomplex de Beuk in Purmerend worden deze twee centrale punten. Na contact met de huisarts kunnen mensen met reguliere klachten én griepverschijnselen doorverwezen worden naar één van deze tijdelijke huisartspraktijken. Het is alleen niet de bedoeling om op eigen gelegenheid naar de sporthal te gaan.

Veiligheid patiënten

Er is gekozen voor twee centrale punten om zo de veiligheid van andere patiënten en huisartsen te beschermen. Huisartsenpraktijken kunnen zo de reguliere zorg blijven leveren en de inwoners de zorg blijven bieden die in deze tijd hard nodig is.

Erik Schoofs, directeur huisartsenzorg Zaanstreek-Waterland: "Het is van belang dat we vooruitdenken. Nu kunnen de huisartsen het nog aan, maar het kan zijn dat er een moment komt dat de druk te groot wordt. Dat willen we met deze tijdelijke huisartsenpraktijken voor zijn. Voor nu is dit een goede oplossing, maar we kijken dagelijks hoe we de continuïteit van de huisartsenzorg kunnen blijven bieden."