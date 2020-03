Corona treft Zandvoortse horeca dubbel: nu en door uitstel F1

ZANDVOORT - De coronamaatregelen hakken er ook in Zandvoort flink in. Hotels, cafe's en restaurants zijn gesloten. Maar nu vrijwel zeker is dat de F1 in mei niet doorgaat, krijgen de ondernemers in het dorp nóg een klap.

Michael of 'Mike' Aardewerk is eigenaar van grandcafé en hotel XL. Al zijn kamers zijn leeg en het regent annuleringen voor de komende periode. "We worden nu overspoeld met berichtjes van gasten dat ze niet komen. Het is dramatisch. En niet alleen voor ons, voor iedereen".

'F1 in augustus problematisch'

Michael heeft de laatste geruchten gehoord waarin wordt gesproken van uitstel van de race tot augustus. Maar dit levert voor de racefans wel een probleem op: "Het is dan zomervakantie, en ik denk dat alle hotels in Zandvoort en omgeving dan al vol zitten. Ik wel in elk geval".

Uitstel F1 nog niet officieel

Niemand lijkt er nog vanuit te gaan dat er de race in Zandvoort op 3 mei doorgaat. Maar een officieel bericht dat de race wordt uitgesteld of geannuleerd is er nog niet. Het circuit en de gemeente Zandvoort laten vandaag weten dat zolang er geen officeel bericht is, de voorbereidingen op de race niet gestaakt worden. Voor Michael is het niet meer de vraag of de Formule 1 in Zandvoort zal worden verschoven, maar wel of uitstel niet leidt tot afstel.