Klokken van hoop: kerkklokken luiden vanavond om hart onder de riem te steken

Een van de kerken die vanavond vanaf 19.00 uur haar klokken laat luiden, is de Grote Kerk van Naarden. "Vanavond steken we je met de klokken van hoop een hart onder de riem", zo laat de kerk weten. "De klokken luiden als teken van hoop en troost voor alle mensen en als signaal van respect voor al die hulpverleners die zich inzetten voor de gezondheid van medemensen."

