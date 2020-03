Ondernemers winkelcentrum in Julianadorp: "Maak van winkelen geen uitje"

JULIANADORP - Winkeliers in centrum Dorperweerth in Julianadorp vragen de bezoekers om niet met het hele gezin te komen winkelen. Volgens de ondernemers was het gisteren opvallend druk en stonden de mensen gezellig te keuvelen. Ze vragen hun bezoekers, met pijn in het hart, om voorlopig even alleen naar het centrum te komen.

"Gisteren ontstond de situatie hier dat mensen het boodschappen doen als uitje gingen zien", vertelt Marco Dijkema van de ondernemersvereniging. "Ze gingen hier op het middenplein gezellig staan praten en een broodje eten. Dat is nou net niet de bedoeling."

Via Facebook deden de winkeliers daarom een oproep aan hun klanten: "Kom alleen, houd de contacten zo kort mogelijk en op afstand, betaal contactloos. We zijn er voor u, we zitten in de voedsel, we zijn erg belangrijk. Het zou zonde zijn als we hierdoor uitvallen."

De winkeliers doen de oproep met pijn in het hart: "Het gaat volledig tegen onze natuur in. We zijn een winkelcentrum ín een wijk. Onze klanten zijn bijna familie. Ik heb via Facebook ook gezegd dat als alles voorbij is we het met zijn allen gaan vieren. Maar eerst even: afstand bewaren."