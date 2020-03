De Peiling: Lukt het om 1,5 meter afstand van mensen te houden?

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is het advies om in winkels, op straat en de natuur ten minste 1,5 meter afstand van andere mensen te houden. Wat komt daar in de praktijk van terecht? Dringen er mensen voor bij de kassa als jij netjes afstand houdt?

ANP

Voordringen

Op Twitter doen mensen hun beklag over het gedrag van sommige klanten in winkels. Wie niet te dicht op zijn voorganger gaat staan ziet soms andere mensen voordringen in een rij, met opmerkingen dat dat hele afstand houden maar onzin zou zijn. Dat is het niet. Door het aantal besmettingen zo laag mogelijk te houden, blijven ziekenhuizen langer in staat om mensen die ziek worden door het coronavirus te verzorgen.

Goede voorbeeld

De vraag van columniste Nausica Marbé wordt beantwoord in een tweet van Danny van Assche. Hij zag in zijn supermarkt blauwe vierkanten op de grond zijn geplakt zodat klanten bij de vleesafdeling voldoende afstand van elkaar houden.

Italië

We hoorden al eerder in De Peiling van een Noord-Hollandse luisteraar in Noord-Italië dat er daar maar 3 mensen tegelijk de supermarkt in mogen om boodschappen te doen. Buiten staat een lange rij wachtenden met mensen die allemaal ten minste anderhalve meter afstand houden.



Wat zie jij?

Zie jij mensen bij jouw in de omgeving voldoende afstand houden ja of nee? Wat doe je zelf? We horen weer graag van je!