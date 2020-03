Weesper toiletrollenbedrijf draait overuren door coronahamsteraars: "Het is bizar druk"

WEESP - Razend druk hebben ze het, de ene na de andere wc-rol wordt gepakt en verpakt: het Weesper toiletrollenbedrijf The Good Roll merkt de gevolgen van het coronavirus volop. "We verkopen zeker vier tot vijf keer zoveel wc-rollen. Het is echt niet normaal", vertelt eigenaar Melle Schellekens.

Dat er zo'n run is op de Weesper wc-rollen, heeft te maken met de hamsteraars in de supermarkten. "We horen veel dat mensen naar de supermarkt gaan, daar steeds een leeg schap aantreffen en dan vervolgens online gaan kijken of ze wat kunnen bemachtigen. Dan komen ze vaak bij ons uit."

Hamsteren overbodig

Toch zorgt de plotse drukte ook voor veel verbazing. "Dat er flink wordt gehamsterd snappen we gewoon niet. We hebben echt meer dan genoeg voorraad en ook de fabrieken leveren nog gewoon genoeg aan. Mensen hoeven zich echt geen zorgen te maken. De aanleverketen loopt wel gewoon door. Het heeft zelfs een negatieve kant nu. Doordat er zoveel vraag is, komt er nu niet één vrachtwagen per keer wc-rollen aanleveren, maar een stuk meer. Dat moeten we toch ook niet willen met z'n allen."

De werkplaats van het Weesper bedrijf draait ondertussen overuren, al is het vaak wel behelpen. "We zijn een sociale werkplaats, waar veel mensen met een beperking werken. Daarnaast krijgen we veel hulp van mensen die met pensioen zijn. We willen die mensen ook niet te veel overwerken en onze medewerkers die al wat ouder zijn beschermen in deze tijd, zodat ze niet ziek worden. Maar we redden ons wel. We hebben nog voorraad. Ik maak me meer druk over de tijd die hierna komt. Iedereen heeft straks meer dan genoeg wc-rollen in huis, misschien wel voor een heel jaar. De bestellingen gaan dan zeker teruglopen."

Wc-rollen weggeven

Net als veel andere ondernemers laat ook het Weesper toiletrollenbedrijf zich in deze tijden van coronacrisis van haar beste kant zien. "We hebben een online actie opgezet, omdat we natuurlijk veel verhalen horen van mensen die in de supermarkt tegen een leeg schap aanlopen, omdat ze bijvoorbeeld overdag hard werken en pas 's avonds boodschappen doen. Die mensen mogen ons benaderen. De mensen met de mooiste verhalen sturen we een doos wc-rollen. We hebben afgelopen week al een groep verpleegkundigen geholpen en een jongen met een beperking die de printjes op onze rollen zo leuk vindt. Dat doen we graag."