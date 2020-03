Dilemma voor vmbo-schoolexamens: "Het zijn praktijkvakken dus je ontkomt niet aan fysiek contact"

HOORN - Het Tabor College in Hoorn is vandaag gestart met digitale lessen zodat leerlingen vanuit huis kunnen werken. Dat gaat verrassend soepel. Maar intussen draagt zich het volgende grote vraagstuk aan: hoe moeten de schoolexamens van de praktijkvakken voortgang vinden?

Intussen is er onderling met andere middelbare scholen ook veel contact. Nijdeken: "Ook daar leeft hetzelfde vraagstuk hoe we hier mee om moeten gaan". Scholen delen zelf de schoolexamens in. Vanaf 30 maart mogen die van start gaan.

De minister heeft gisteren aangekondigd dat de schoolexamens doorgaan, maar daarbij is te weinig aandacht voor het vmbo, vindt Nijdeken. "We hebben een indringende speech gehad van premier Rutte, ik vind het nogal wat als ik tegen docenten moet zeggen 'zoek de onveilige situatie op door wel de praktijkexamens af te nemen'."

"Het is onmogelijk om op 1,5 meter afstand te blijven. Als je een praktijkexamen in het kappersvak moet doen of bijvoorbeeld moet lassen, dan moet daar een docent bij zijn", aldus Hans Nijdeken, voorzitter van het college van bestuur van Tabor.

Van scholen wordt verwacht dat zij alvast de locaties zoeken waar het centrale eindexamen op 7 mei afgenomen kan worden. Die gaan vooralsnog door. "Ook daar zijn we nu over in discussie, het is een arbeidsintensieve opgave waarbij er heel veel lokalen en surveillanten nodig zullen zijn."

Live-lessen

Intussen zijn de scholenlocaties d'Ampte, Oscar Romero en Werenfridus vandaag leeg. Docenten verzorgen hun lessen vanuit huis met een live-verbinding. Nijdeken: "Ik kreeg net al bericht dat de eerste lessen vanmorgen goed zijn verlopen. De docent toetst in het online systeem een klas, de leerlingen krijgen een mail en kunnen dan de les volgen. De docent kan ook alle leerlingen zien en vice versa."

Maandag en dinsdag is er proefgedraaid met het systeem waar al jarenlang hard aan werd gewerkt. "Daar plukken we nu dus echt de vruchten van. Alle leerlingen hebben een tablet en ook de docenten zijn gewend om digitaal te werken. We gaan zelfs kijken of we de parallelklassen tegelijk les kunnen geven, in een hoorcollege-achtige constructie. Ik ben ongelooflijk trots op iedereen"