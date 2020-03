Vlaggenlijn van steun door Haarlem: "We hopen op een heel volle Grote Markt"

HAARLEM - Laten we in Haarlem meer dan ook naar elkaar omkijken, dat is de boodschap van Judith van der Wildt. "In deze tijden moeten we (kleine) ondernemers en werknemers in vitale beroepen maximaal supporten." Judith is daarom de vlaggenlijn-actie gestart, een initiatief om samen, iedereen een hart onder de riem te steken.

NH Nieuws

Inmiddels heeft Judith al vier vlaggetjes, maar dat moeten er natuurlijk veel meer worden. Daarom roept zij iedere Haarlemmer op om vlaggetjes te maken en op te sturen. "Je kan gewoon een lapje stof gebruiken van twintig bij twintig centimer", zegt ze. "Versier het stukje stof met een tekening of met een boodschap voor bijvoorbeeld mensen die nu in de zorg werken. Je kan ook een boodschap voor de gemeenschap kwijt of een condoleance. Alles is natuurlijk mogelijk." Vlaggenlijn van Steun De kinderen van Judith hebben alvast de handen uit de mouwen gestoken. Siem (9): "Ik heb het blauwe vlaggetje gemaakt. 'Veel geluk' staat erop te lezen." Hij is trots dat zijn moeder dit initiatief heeft genomen. Judith hoopt dat iedereen in Haarlem een vlag zal maken en opsturen. "Tja dan zit ik straks duizenden lapjes op een lijn te rijgen, maar dat heb ik ervoor over." Van deze lijn van vlaggen zal hopelijk een lijn worden getrokken van het stadhuis naar de Grote of Sint Bavo Kerk. "En, als het veel meer wordt, trekken we de lijn door tot stadspark De Hout."

Stuur jouw vlaggetje op Lijkt het je leuk om mee te doen met deze actie, versier dan een vlaggetje en kom via Info@judithvanderwildt.nl met Judith in contact.