Huis in Diemen beklad met racistische leus vanwege coronavirus

DIEMEN - Een woning in Diemen is maandag beklad met een racistische leus over het coronavirus. Dat schrijft burgemeester Erik Boog op Facebook . Diemenaren reageren woedend.

Op het bekladde huis staat met grote letters 'kanker Chinees corona' gekalkt.

Afschuwelijk incident

Burgemeester Boog spreekt van een 'afschuwelijk incident'. "Onacceptabel! Er is aangifte gedaan en ik hoop dat de dader snel achterhaald kan worden."

Volgens de burgemeester staat het incident niet op zichzelf. "Blijft u alstublieft alert op discriminerende uitingen en doet u in alle gevallen aangifte."

De politie laat aan NH Nieuws weten inderdaad aangifte te hebben gekregen van de bekladding. "We hebben buurtonderzoek gedaan en onderzoeken camerabeelden die ons naar de dader kunnen leiden. Als mensen meer weten, of mogelijk iets gezien hebben, dan horen we dat heel graag", aldus een woordvoerder.

Onzekere tijd

De burgemeester van Diemen schrijft verder dat het door het virus een 'ongekend lastige en onzekere tijd' is. "Lokale ondernemers komen in de problemen. Er zijn grote zorgen over kwetsbare en oudere dorpsgenoten. De druk op mensen in de zorg, de politie, het onderwijs en vele andere sectoren is enorm."

Diemenaren woedend

Diemenaren reageren woedend op de bekladding. "Hoe kun je nou zoiets doen", vraagt een buurtbewoonster zich hardop af. "En dat zeker in deze tijd. Ik zag de tekst op het huis staan en ben er erg boos om. Het is walgelijk gewoon. Ik hoorde dat er in een andere flat ook al zulke briefjes hingen. Hoe haal je het in je hoofd?"