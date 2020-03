Speciaal coronaspreekuur voor patiënten in Weesp en Muiden

WEESP - Afgeschermd van andere patiënten is er bij huisartsenpraktijk van dokter Burggraaff in Weesp een speciaal coronaspreekuur. Hier zullen alle patiënten met coronaklachten uit Weesp en omgeving de komende tijd ontvangen worden. Het moet de bestaande spreekuren ontlasten.

De maatregel moet er voor zorgen dat de druk op de huisartsen in Weesp en Muiden verlicht wordt. Maar het moet vooral voorkomen dat andere patiënten met reguliere klachten niet meer naar de eigen huisarts durven uit angst voor besmetting met het coronavirus.

Quote Zodat die andere praktijken veilig blijven voor andere patiënten emma verhaar

Wie grieperig is moet thuisblijven en uitzieken maar als de klachten aanhouden of verergeren wil je toch naar een huisarts. Maar in de wachtkamer wil niemend naast een mogelijke coronapatiënt zitten. Met een centraal coronaspreekuur hoeft dat niet en krijgen de patiënten toch hun arts te zien. Met de verwachte toename van het aantal zieken is dat geen overbodige luxe.

Bij de praktijk van huisarts Burggraaff in Weesp is een speciale kamer ingericht die na gebruik helemaal ontsmet wordt. Bovendien is er een aparte ingang en moeten de mogelijke coronapatiënten buiten in hun auto wachten totdat ze opgeroepen worden. Uiteraard is de huisarts van dienst voorzien van alle beschermingsmiddelen.

Quote We hebben patiënten in de praktijk waarvan we denken: het kan corona zijn emma verhaar

Het is een tijdelijke maatregel die op korte termijn soelaas moet bieden. Maar er wordt in de regio al gewerkt aan een volgende stap. Bij de centrale huisartsenpost in Blaricum wordt gewerkt aan een centrale voorziening waar alle patiënten met coronaklachten uit het Gooi en de Vechtstreek behandeld kunnen worden.