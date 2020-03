Coronavirus dwingt Ikea vestigingen Haarlem en Amsterdam te sluiten

NOORD-HOLLAND - Woonwarenhuis IKEA houdt zijn vestigingen in Amsterdam en Haarlem in ieder geval tot en met 6 april gesloten. Het Zweedse bedrijf doet dat om de gezondheid van het personeel en klanten te kunnen waarborgen.

Ondanks de sluiting van de winkels blijft al het IKEA-personeel wel gewoon aan het werk. Dat personeel kan worden ingezet om de verwachte extra toeloop van de webwinkel het hoofd te bieden. Ook kunnen andere werkzaamheden in de winkels worden verricht en cursussen worden gevolgd.

Ook in de rest van het land zijn de vestigingen van Ikea gesloten, de webwinkel van IKEA blijft wel gewoon open. Voor de bezorgers en monteurs van meubelen en de installateurs van keukens en badkamers zijn extra maatregelen genomen.

Corona in Noord-Holland

