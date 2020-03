Deuren Egmondse hotels gesloten door corona: "Voor het eerst in 40 jaar geen gasten"

EGMOND AAN ZEE - Hotels Zuiderduin, Golfzang en De Boei zijn dicht. De laatste gasten zijn inmiddels uitgecheckt, uitstaande reserveringen afgezegd. Het gevaar van het coronavirus maakt dat het hotelmanagement niet anders kon: de hotels zijn in ieder geval gesloten tot 6 april.

Alle inpandige drink- en eetgelegenheden en fitness- en zwemfaciliteiten waren al gesloten in het Egmondse hotel Zuiderduin. Nu zijn de gasten ook vertrokken. Hetzelfde lot onderging Strandhotel Golfzang en hotel De Boei in de badplaats. De hotels zijn alledrie eigendom van de familie Groot. Er staan in totaal 550 kamers leeg. "Ik was een jongetje van acht jaar toen ik hier voor het eerst rondliep. Het is voor mij voor het eerst in veertig jaar dat er geen gasten zijn. Heel vreemd", vertelt directeur Rith Groot in het uitgestorven restaurant van hotel Zuiderduin."

Groot legt uit dat ze geen andere keus meer had dan de laatste gasten te vragen om te vertrekken. Het was simpelweg niet rendabel meer om open te blijven. "Geen enkele gast had er moeite mee. Ze begrepen de situatie volkomen", vertelt Groot.

"Hotels mogen gewoon nog gasten op de kamers ontvangen", vertelt Miriam Geerlings van Koninklijke Horeca afdeling Noord-Holland. "En omdat bars en restaurants dicht moeten zijn, mogen ze alleen roomservice verlenen. Dat alles zonder fysiek contact met de gasten." "Hotels worden heel erg geraakt. Er kwamen steeds meer annuleringen en minder reserveringen bij en dat wordt alleen maar erger en meer. Ook omdat veel grote evenementen afgelast worden, zoals het EK Voetbal. Daarvoor stonden veel hotelreserveringen overal." "Als branchevereniging gaan wij kijken hoe we de horeca kunnen helpen om alle kosten die ze nu hebben, zoals de sociale lasten en de toeristenbelasting, te verlagen, te verminderen of uit te stellen. Zodat ze die wat meer kunnen spreiden."