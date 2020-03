Markt in Purmerend blijft gewoon open, maar is rustig

PURMEREND - Ondanks het advies om zo veel mogelijk binnen te blijven en niet met veel mensen dicht op elkaar te staan is de markt in Purmerend gewoon open. "In Rijnmond hebben ze de markten gesloten. Ten onrecht", laat een visboer weten. "In de landen om ons heen zijn ze gewoon open, omdat het risico in de buitenlucht veel minder is."

Ook burgemeester Don Bijl van Purmerend wil de markten gewoon openhouden zolang dat kan. "Ik weet dat het in sommige gemeenten anders is, we sluiten ook niet alle winkels en markten horen daar ook bij.”

Vandaag was het, ondanks het mooie weer, niet erg druk op de markten. Verkopers passen zich aan en zijn toch blij dat ze er staan. "Je moet afstand houden. Pinnen en contant geld laten neerleggen", zegt de een. "De horeca is dicht dus er is al een hele grote groep die van de staat geld krijgt” zegt een ander. "Zolang ik dat niet hoef aan te vragen blijft er meer geld over."

De groenteman had het vandaag wel druk. Een man laat weten goed perssinaasappelen, groenten en aardappelen in te slaan. Maar niet te veel "Hamsteren? Oh nee dat vind ik zo asociaal."