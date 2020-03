Onverkochte bloemen voor zorgverleners: "Beste bestemming op dit moment"

AMSTELVEEN - Medewerkers van verpleeg- en verzorginsghuizen door de hele provincie kregen vandaag een bosje bloemen uit handen van medewerkers van veiling FloraHolland in Aalsmeer. Een grote verrassing voor veel hulpverleners, die op deze manier een steuntje in de rug krijgen.

NH Nieuws

Bij de veiling voelen ze sinds vorige week de coronacrisis. Er zijn de afgelopen dagen miljoenen bloemen niet verkocht en dus vernietigd. Bij de zorgverleners vinden ze een alternatieve en heel dankbare bestemming. Bloemschikken Vrijwilligers van FloraHolland en aangesloten bloemexporteurs gingen door de hele provincie langs bij verpleeghuizen. "Een grote verrassing", aldus een glunderende Tessa Storm van Zonnehuis Bovenkerk. "Normaal gesproken doen we bloemschikken op dinsdag, maar vanochtend waren er geen bloemen meer te krijgen. Wij als team, schenken dan nu de bloemen aan de bewoners."

Quote "Dit is de beste bestemming voor de bloemetjes op dit moment" Rogier van Heijst van FloraHolland

Het is een bewuste keuze van de bloemenveiling om juist verzorgingstehuizen en ziekenhuizen uit te kiezen. "We delen niet uit op straat, want de hele sierteelt heeft het al lastig en willen we ze niet extra belasten", legt Rogier van Heijst van FloraHolland uit. "Wij willen de mensen, die nu keihard aan het werk zijn om mensen die echt in de problemen zitten te helpen, een bloemetje geven. Dat is de beste bestemming voor de bloemetjes op dit moment."

Pittige weken De waardering bij zorgverleners is groot. Bij verschillende locaties in Amstelveen zijn bloemen geleverd en daar was de verbazing, maar vooral de blijdschap groot. "Er staan nog pittige weken op ons te wachten", voorspelt Tessa Storm van Zonnehuis Bovenkerk. "Dan is het heel fijn dat je kunt voelen dat er ook mensen zijn die daaraan denken en je helpen. Op welke manier dan ook en dit is daar een heel mooi onderdeel van."