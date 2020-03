Coronacrisis zorgt voor onzekerheid bij Telstar: "Dit gaat veel verder dan het gevoel"

Het stadion van Telstar is veranderd in een burcht waar niemand in mag. Het kantoorpersoneel werkt vanuit huis, de spelers trainen voor zichzelf. Hammerstein is behalve waarnemend directeur, supporter van zijn club. Al vindt hij de situatie moeilijk, Hammsterstein heeft er alle begrip voor dat hij het stadion niet mag betreden."Ik kan de lichtmasten vanuit mijn huis bijna aanraken. Heel gek dat wat zo dicht bij was en altijd zo gewoon was, nu opeens ver weg is."

Zware tijd voor iedereen

Telstar gaat vanwege het platleggen van alle sportactiviteiten de komende maanden belangrijke inkomsten missen. De entreegelden en horeca-inkomsten zijn de kurk waar de club op drijft. Hammerstein: "Het worden zware tijden, voor iedereen. Een maand is misschien nog wel te overzien, maar het moet langer gaan duren. Dan zouden er wel eens liquiditeitsproblemen kunnen ontstaan."