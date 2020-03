Op de spookachtige Zaanse Schans kun je zelfs niet meer plassen

ZAANSTAD - Waar normaal met mooi weer duizenden mensen van molen naar molen wandelen is het nu angstig stil. De Zaanse Schans, een van de beroemdste toeristische trekpleisters van ons land, is dicht. Alle rondleidingen zijn afgelast en zelfs de toiletgroep is afgesloten lezen we op de website. Deze unieke situatie legden we voor je vast vanuit de lucht.

De Schans is veranderd in een spookdorp. De toeristen industrie komt langzaam tot stilstand, een ramp voor de mensen die er hun brood verdienen. In februari liep het aantal bezoekers al met een kwart terug maar die cijfers zullen aantrekkelijk lijken als we ze vergelijken met de bezoekers aantallen van deze maand. Op de beeelden is te zien dat er bijna niemand loopt op de Schans .

Druktekalender

Alle rondleidingen op de Zaanse Schans zijn stilgelegd omdat die per definitie in grote groepen plaats vinden. Organiserende bedrijven bieden vaak wel de mogelijkheid om geboekte arrangementen om naar een andere datum om te boeken. Op de druktekalender op de website van de Schans lezen we dat het vandaag rustig was. Maar vrijdag wordt grote drukte verwacht, wishful thinking of door algoritmes gegenereerde informatie gebaseerd op de cijfers van vorig jaar ?