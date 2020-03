Hennepkwekerij ontdekt in appartement boven supermarkt in Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - In een appartement boven de supermarkt in de Heerhugowaardse wijk Stad van de Zon is vanochtend een hennepkwekerij ontdekt. Toen de politie de inval deed, waren er zes vrouwen in de woning aan het werk. Zij zijn allemaal aangehouden.

Het appartementencomplex aan het Brandpunt is direct boven de supermarkt gelegen. Van buitenaf is het moeilijk te zien en te bereiken. Volgens een ooggetuige was het oudere bewoners opgevallen dat er in het huis iets niet in de haak was. Zij lichtten de politie in.

In de woning troffen agenten 245 hennepplanten aan. Daarnaast bleken er zo'n 500 planten geknipt te zijn en waren er op het moment van de inval zes vrouwen bezig met knippen.

Ze zijn aangehouden. Op één na komen ze allemaal uit Noord-Brabant. De hele woning bleek in gebruik te zijn als hennepkwekerij. De politie doet nog verder onderzoek.