Ziekenhuizen bedolven met steunbetuigingen: "Dit wordt enorm gewaardeerd"

"We kregen ineens allemaal taart van de lunchroom tegenover het ziekenhuis", vertelt een woordvoerder van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar. "Ze zeiden dat ze de winkel toch moesten sluiten en wilden ons een hart onder de riem steken", vertelt ze. "En op onze locatie in Den Helder zijn er allemaal tulpen gebracht!"

Ook in het Spaarnegasthuis in Haarlem stromen de steunbetuigingen binnen. Zo ontving het ziekenhuis onderstaande taart:

Extra handen

Niet alleen eten of bloemen worden naar het ziekenhuis gebracht. Ook veel mensen bieden hun hulp aan: "Je moet dan denken aan verplegers die net met pensioen zijn en nog geregistreerd staan en weer willen helpen. We maken een pool met mensen die we kunnen inzetten als we het nodig hebben."

Vooralsnog lijkt de drukte in de Noordwest Ziekenhuisgroep mee te vallen. " We kunnen het nog aan. Maar straks wordt ook een deel van het personeel ziek en dan is het fijn als we extra mensen achter de hand hebben."