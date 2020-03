Online hamsteren neemt ongekende vormen aan: "Mensen bestellen bevroren voedsel voor maanden"

ANKEVEEN - Al dagen is er sprake van lege schappen in diverse supermarkten, maar het online hamsteren loopt ook de spuigaten uit. Bij een online supermarkt in Ankeveen is het gekkenhuis. Daar gaan vele kilo's diepvriesvoedsel per dag de deur uit.

Bij het magazijn van Muscle Meat word je als bezoeker verwelkomd door een roodwitte ketting met een waarschuwing dat klanten vanwege het coronavirus niet naar binnen mogen. Daarachter wordt met man en macht gewerkt om alle bestellingen zo snel mogelijk te kunnen leveren.

Quote "Mensen bestellen 75 kilo aan diepvriesvoedsel" OLIVIER RICHTERS

Eigenaar is Olivier Richters. Naast dat hij aan de weg timmert als acteur verkoopt hij diepgevroren voedsel in zijn online supermarkt. De effecten van het virus overvallen hem ook. "Na elke mededeling van het kabinet zien we het aantal bestellingen toenemen. Mensen bestellen zelfs 75 kilo aan diepvriesvoedsel, zodat ze maanden vooruit kunnen."

Om te voorkomen dat ze de drukte helemaal niet meer aankunnen, maakt de webshop zelfs helemaal geen reclame meer. Ook is het parkeerterrein gevuld met extra vriescontainers om zo de vraag enigszins bij te kunnen benen. "Bij andere online supermarkten moet je al dertien dagen wachten. Bij ons is dit al vier dagen en dat kan nog verder oplopen. We proberen er alles aan te doen om dat te voorkomen."

Quote "Ik juich niet, omdat ik weet waarom het is" Olivier Richters

Hoewel hij goede zaken doet, heeft Olivier er ook een dubbel gevoel bij. "Als business mag ik in mijn handjes wrijven, maar de situatie er omheen moet je natuurlijk niet vergeten. Ik juich niet, omdat ik weet waarom het is."