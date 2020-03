Kerken luiden klokken om mensen een hart onder de riem te steken

IJMUIDEN - Morgen luiden veel kerken in de provincie hun klokken luiden om iedereen een hart onder de riem te steken. De Engelmundus kerk in IJmuiden doet ook mee.

Johannes van Riessen van de oud-katholieke Engelmundus kerk in IJmuiden vindt het een goed idee om op deze manier kenbaar te maken dat er aan iedereen wordt gedacht: "De kerk ligt stil, alles wat de kerk normaal doet, kan nu niet meer. Daarom is het een goed idee om op deze manier onze solidariteit te laten zien." Mensen die ziek zijn of juist extra hard moeten werken hoopt hij op deze manier te steunen.

