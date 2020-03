De Peiling: Help jij andere mensen tijdens de coronacrisis?

Boodschappen doen voor iemand die dat nu niet kan. De kinderen van de buren opvangen omdat ze in de zorg werken. Een extra pannetje eten koken voor iemand in de straat. Ben jij bereid andere mensen de komende tijd te helpen nu we voorlopig nog volop in de coronacrisis zitten?

Corona buurthulp

Suzan Roelofs begon de facebookgroep 'Corona Buurthulp Gooi en Wijdemeren' om een handje te helpen. Van alle kanten stroomt de hulp toe. "Nu verspreiden we 800 flyers om ook de mensen te vinden die de hulp nódig hebben." Ze heeft al een aantal hulpzoekers gekoppeld aan mensen die hulp aanbieden. En het gaat niet alleen om praktische zaken zoals boodschappen doen of de hond uitlaten. "Mensen mogen ons benaderen met een hulpvraag, maar ook om gewoon even te babbelen," zegt Suzan. Soep

Cateraar Ingrid uit Amstelveen vindt het maar niks om de hele dag voor zich uit te staren. Daarom staat zij urenlang in de keuken om soep te maken voor mensen die wel een opkikker kunnen gebruiken. Ze brengt de soep bij mensen thuis.

Basketbalvereniging doet boodschappen

Door het coronavirus zijn alle sportactiviteiten bij Basketbalvereniging Triple Threat uit Haarlem gestopt. "Wij hebben super veel vrijwilligers die nu stilzitten en die willen de handen uit de mouwen steken voor mensen die het goed kunnen gebruiken", vertelt Philip Schemmekes van de vereniging. Met hun eigen bus willen ze boodschappen gaan langsbrengen bij mensen die nu zelf de deur niet uit kunnen.



