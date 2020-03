Een kaartje van kinderen voor cliënten: "Eenzaamheid tegengaan tijdens sociale isolatie"

WEST-FRIESLAND - "Nu de scholen dicht zijn, willen wij aan de kinderen vragen om een tekening of een kaartje te maken voor onze cliënten", schrijft Marianne Bloemendaal-Groot van Thuiszorgteam Enkhuizen op Facebook. Door de sociale isolatie, willen de Thuiszorgteams van Omring er alles aan doen om eenzaamheid tegen te gaan.



Nog geen uur na de oproep, vallen de eerste kaarten al bij Marianne op de mat. "Mijn buurvrouw schildert zelf kaarten, en heeft direct een lief berichtje in de kaart geschreven. Uiteraard mogen ook volwassenen ook meedoen." 'Zomaar een kaartje voor u' Ook Marianne's eigen kinderen, Thom(11), Bas (9) en Lisa (8), zijn aan het tekenen en schrijven geslagen. En naarmate de dag vordert vallen er steeds meer brieven op de deurmat die verzonden kunnen gaan worden aan cliënten.

"Ik hoop dat u er geen last van heeft"

Stapels kaarten komen binnen

'Zomaar een kaartje'

Thom(11), Bas (9) en Lisa (8) schrijven kaarten voor cliënten

Zelf werkt Marianne ook noodgedwongen vanuit huis, om te zorgen voor haar zoontje die leukemie heeft. Marianne: "Mijn collega's in de wijk moeten alle zeilen bijzetten om de goede zorg te leveren." Het bezoek aan cliënten wordt zoveel mogelijk beperkt tot de noodzakelijke bezoeken. Waar mogelijk worden de dagelijkse controles telefonisch uitgevoerd. "We werken met verschillende Thuiszorgteams die weer onderverdeeld zijn in een verpleegteam, een zorgteam en ook een apart dementieteam. Alleen al in Enkhuizen vinden dagelijks honderden bezoeken bij cliënten plaats."

Quote "Lieve oma, u zit nu helemaal alleen in dat huisje, niemand komt langs door dat stomme corona, maar ik hoop dat u zich vermaakt" Thom (11)

Ook het Thuiszorgteam van Opmeer-Spanbroek plaatste gister al de oproep om kaarten te schrijven. Jolanda Zwaaf is overdonderd door alle reacties: "Op één post al tachtig reacties en het bericht wordt massaal gedeeld. We hadden niet verwacht dat het zo groot zou worden." Het is nog even afwachten hoeveel kaarten en tekeningen er binnen zullen komen. "In Spanbroek en Opmeer hebben we ruim honderd cliënten. Maar als er daadwerkelijk zoveel binnenkomt, kunnen we nog veel meer mensen blij maken."

Ook een buurthuis in Hoorn roept kinderen op om tekeningen te maken en te knutselen voor verzorgingstehuis Lindendael.