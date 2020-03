Hartverwarmend: vanavond massaal applaus voor zorgmedewerkers

NOORD-HOLLAND - Vanavond om 20.00 uur wordt er in heel Nederland geapplaudiseerd voor personeel uit de zorg, hulpverleners en andere beroepsgroepen die van cruciaal belang zijn in de strijd tegen het coronavirus. Patricia uit Spanbroek klapt mee voor de mensen die hard aan het werk zijn in de zorg.

Eerder gebeurde het al in Italië en Spanje en vandaag is Nederland aan de beurt. Patricia Akkermans uit Spanbroek pakt de gelegenheid aan om te applaudiseren voor de mensen in de zorg. "Zij werken 24/7 en worden zwaar ondergewaardeerd." Patricia heeft zelf kanker en heeft de mensen uit de zorg hard nodig.

Verbondenheid

Mede-organisator Hans Schuurmans vertelt dat hij in Spanje was toen daar werd geapplaudiseerd. Hij voelde een enorme verbondenheid en probeert dat nu ook naar ons land te brengen: "Hoewel we door het coronavirus afstand moeten houden, zijn we meer verbonden dan ooit tevoren in de strijd tegen het virus"

Er waren twee soortgelijke initiatieven opgezet, maar die zijn sinds gister samengevoegd in dit Facebookevenement. Online ontstond er even verwarring, dat is ondertussen opgehelderd.