Verzoek van Deen Supermarkten: kom in je eentje boodschappen doen

Gisteren vertelde directeur Leendert van Eck bij June tot Twaalf op NH Radio over de toegenomen drukte."Mensen moeten nu thuis koken en het thuis gezellig maken en dat betekent dat iedereen wel meer boodschappen bij de supermarkt doet."

Het kan voorkomen dat een schap leeg is, maar dat is volgens Van Eck van korte duur. "Op de kerst zijn we altijd voorbereid, maar hier waren we niet op voorbereid", vertelt hij. "Uiteindelijk wordt ieder vak weer aangevuld binnen één of twee dagen, dus mensen hoeven daar echt geen zorgen over te maken."

Zie hieronder de mededeling van Deen Supermarkten.