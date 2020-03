IJmond Van de nood een deugd maken: dit restaurant in Wijk aan Zee bezorgt maaltijden

WIJK AAN ZEE - De horeca gaat barre tijden tegemoet. Om toch nog wat te verdienen is restaurant Be My Guest begonnen met het bezorgen van maaltijden.

Van de nood een deugd maken, heet dat. "Al je vasten lasten lopen door", zegt eigenaresse en keukenprinses Ella de Jong. "Dan is het heel vervelend als je geen inkomsten hebt. Gelukkig biedt dit wat lucht." Voor hoelang, durft ze niet te zeggen. Maar ze houdt de moed erin. "Het komt wel weer goed, zeker als we elkaar een beetje steunen. Ik merk toch dat er veel solidariteit is de laatste dagen, zeker hier in Wijk aan Zee. Daar staan we hier om bekend."