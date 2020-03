Streep door Naardense Matthäus Passion: "Steun de artiesten, doneer je kaartje"

De Matthäus Passion van Naarden trekt elk jaar duizenden gasten, waaronder traditiegetrouw een groot deel van het kabinet, oud-ministers, oud-premiers en andere notabelen op Goede Vrijdag. Dat de Matthäus Passion niet doorgaat is uniek: de passieconcerten werden in 1945 voor het laatst afgelast.

Afgelopen week werd al bekend dat alle concerten, behalve de grote Naarder concerten, afgelast zouden worden. Nu gaat er dus een streep door het gehele programma. "Alle musici en medewerkers van de Nederlandse Bachvereniging betreuren deze situatie enorm. We geven nu de hoogste prioriteit aan de gezondheid van ons publiek, onze musici en medewerkers en het verantwoord organiseren van concerten", zo laat de Bachvereniging weten.

De concerten worden niet ingehaald. Mensen die een kaartje hebben gekocht, horen later hoe en wanneer ze hun geld terugkrijgen.

Doneer je kaartje

Toch hoopt de Bachvereniging dat niet iedereen een beroep doet op terugbetaling van het kaartje. "Als gevolg van de afgelaste concerten ondervinden de musici (zelfstandige professionals in de culturele sector) grote inkomstenderving. Alle vorm van steun om hen hierin tegemoet te komen is welkom", zegt de vereniging. "We stellen het zeer op prijs als u wilt overwegen het aankoopbedrag van uw kaarten ten goede te laten komen aan de musici en (geheel of gedeeltelijk) af te zien van restitutie."