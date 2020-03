Center Parcs Zandvoort dicht: toeristen, personeel én Pokemonners gedupeerd

ZANDVOORT - Vakantiepark Center Parcs in Zandvoort heeft vanmiddag alle gasten en het personeel naar huis gestuurd vanwege het coronavirus. Het zwembad was al eerder afgesloten voor het publiek. Om het terrein heen staan nu hekken.

NH Nieuws trof vanmorgen Rick uit Zandvoort aan bij het hek, samen met een paar vrienden. Ze waren vandaag juist van plan om een bijzondere Pokemon te vangen op het terrein, eentje die niet iedere dag gevangen kan worden.

Jagen op 'Regigigas'

Totaal zouden er zo'n vijftien Pokemon-spelers gaan zoeken op Center Parcs in Zandvoort. "Hij heet 'Regigigas'. Wel een beetje moeilijke naam, he. Jammer dat we er niet bij kunnen. Hij moet hier bij de gym zitten."

Rick heeft er begrip voor dat het hele terrein nu afgesloten is. "Het is natuurlijk om de besmettingen tegen te gaan. Alle beetjes helpen. Ik snap het wel, hoor."

'Een probleempje'

Ook een Duitse toerist komt bij het hek staan met zijn fiets. Hij komt al twintig jaar in Zandvoort en had graag via het vakantiepark naar de supermarkt willen rijden. "Ik ben het hier toch niet helemaal mee eens. Ik denk dat het probleem minder groot is, dan de media ons doen geloven."

Hij is gisteren in Zandvoort aangekomen om een paar dagen vakantie te gaan vieren. "We staan op camping De Duinrand en zaten om half zes in een café. Toen hoorden we dat alles om zes uur dicht zou gaan. Nu hebben we een probleempje.."