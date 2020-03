Noordkop & Texel Buurtbuschauffeurs laten met gemengde gevoelens bus staan: "Het liefst rijdt iedereen"

SCHAGEN - Het is voorlopig even gedaan met openbaar vervoer in de kleine kernen. In de Kop van Noord-Holland rijden geen buurtbussen meer. Het besluit valt na de overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Met pijn in het hart: "We beseffen dat het enorme impact heeft voor de dorpen, maar de zorg voor onze chauffeurs gaat voor."

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

De bussen van De Noordkop staan werkloos op het parkeerterrein in Schagen. Een zware beslissing, zegt secretaris Paul Fortgens: "We zijn opgericht om juist de kleine kernen bereikbaar te houden en te verbinden met de regio. De dorpen zitten nu zonder openbaar vervoer en de mensen zullen een beroep moeten doen op hun buren. Aan de andere kant zien we ook dat er veel minder vraag is nu de scholen en horeca dicht zijn." Afgelopen zaterdag nog heeft Nic Vis, voorzitter van buurtbusvereniging De Noordkop, maar ook chauffeur, nog zijn ronde gedaan: "Dat was mijn laatste rit. Ik vind het erg jammer. Er zijn nu toch vaste reizigers die ik even niet meer zie."

Toch weegt de gezondheid van de chauffeurs het zwaarst. Vis heeft gemengde gevoelens daarbij: "We zijn een risicogroep. We zijn allemaal chauffeurs van boven de 70 jaar, dus misschien wat zwakker, maar voor mij telt dat minder. Ik wil gewoon beschikbaar zijn." De buurtbussen in Noord-Holland-noord en Westfriesland staan in ieder geval stil tot en met 5 april. Daarna wordt gekeken of de bussen weer de weg op kunnen. Paul Fortgens: "We rijden op de bus, omdat we het leuk vinden, maar vooral ook vanwege de maatschappelijke betrokkenheid. Iedereen wil gewoon de bussen weer laten rijden."